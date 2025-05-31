Сегодня
Простой способ защитить дом от крыс: советы и проверенные методы
С 1 июня Козерогов ждёт судьбоносное путешествие и новые горизонты
Психологический тест: какой цветок вы выберете — и сколько лет вашему мозгу
Секунда — и дорожки чистые: новое приспособление для борьбы с сорняками
Как одно дерево преобразит зону возле выгребной ямы и избавит от лишней влаги
Когда станут известны результаты ЕГЭ-2025: названы сроки публикации баллов
Экономный вариант завтрака: яичная лепёшка за несколько минут
В начале лета семь российских регионов ждут ночные заморозки и понижение температуры
«Празелень»: кладовая или традиция? Узнаем значение старинного слова
Когда выпускники узнают баллы ЕГЭ-2025: названы сроки объявления результатов
Жителям Центральной России посоветовали готовиться к похолоданию в начале июня
Летний период откроет новые возможности для школьников под тремя знаками зодиака
Что значит слово «кондрашка» на экзамене по русскому языку: редкий вопрос для знатоков
Эпоха любви начинается: эти 2 знака найдут счастье в июне 2025 года, Купидон не подведёт
Китай наращивает экспорт автомобилей: Россия вошла в топ-5 покупателей
Новые правила перевозки детей: штрафы за отсутствие автокресла вырастут вдвое
В чем преимущества Skoda Kodiaq 2025 года для семьи - обзор лучшего SUV в сегменте
Лунный посевной календарь на май 2025 года: лучшие дни для посадок
Лунный календарь стрижек на май 2025: когда лучше всего менять причёску
Как приготовить мороженое дома: быстрый и вкусный рецепт для детей и взрослых
Все новости
Категории / Новости

Когда выпускники узнают баллы ЕГЭ-2025: названы сроки объявления результатов

31-05-2025, 11:43

Когда выпускники узнают баллы ЕГЭ-2025: названы сроки объявления результатов

В Министерстве просвещения России рассказали, когда школьники смогут узнать свои баллы по результатам Единого государственного экзамена в 2025 году. Как сообщили в ведомстве, уже с 2 июня первые итоги начнут поступать участникам экзаменов — выпускники получат свои результаты без задержек.

Ученики, завершившие обучение в 11 классах, в этом году уже сдали экзамены по истории, литературе, химии, а также базовую и профильную математику и русский язык. Все испытания, по данным Минпросвещения, проходят спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано. Чаще всего отмечаются попытки использовать мобильные телефоны во время экзамена, однако подобных случаев становится меньше.

В ведомстве подчеркнули, что обработка работ идет по графику, и выпускники смогут вовремя узнать свои баллы. По предварительным данным, никаких задержек при публикации результатов не ожидается, и первая информация появится на следующей неделе.

Родителям и самим школьникам советуют следить за обновлениями на официальных порталах, чтобы оперативно узнать о своих успехах. Напомним, что баллы ЕГЭ являются основой для поступления в российские вузы, поэтому публикация результатов — важный этап на пути к продолжению образования.


Автор: Дмитрий Волков
Также по теме
Летний период откроет новые возможности для школьников под тремя знаками зодиака
Новости // Сегодня, 11:41
Что значит слово «кондрашка» на экзамене по русскому языку: редкий вопрос для знатоков
Новости // Сегодня, 11:37
Когда в 2025 году пройдёт День матери и как его празднуют в России
Новости // 11-05-2025, 10:36
Aston Martin сменила свой логотип
Эксклюзив // 25-01-2017, 13:57
Когда сажать картофель в Татарстане в 2025: лучшие дни и советы
Новости // 11-05-2025, 10:47
Добавить комментарий
Или водите через социальные сети
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Категории / Новости
Простой способ защитить дом от крыс: советы и проверенные методы
Категории / Новости
С 1 июня Козерогов ждёт судьбоносное путешествие и новые горизонты
Категории / Новости
Психологический тест: какой цветок вы выберете — и сколько лет вашему мозгу
Смотреть все

Происшествия
Volkswagen готовит новый Golf
На модель Volkswagen Beetle 2018 установят новую силовую установку
В Нюрбургринге замечен новый Mercedes-Benz GLS
На новой LADA Xray 4x4 установят французскую коробку передач
Porsche созданный на платформе Ford Bronco оценен в $4500
hot
 Теплица из поликарбоната — это дорого и непрактично: эксперты назвали лучший материал для дачи
hot
 Механики в ужасе: простой трюк с маслом для АКПП увеличивает срок службы на 200 тысяч километров
hot
 Простой рецепт маски из лука поможет вернуть волосам естественный цвет и избавиться от седины
hot
 Не спешите выбрасывать старую гречку из кладовки: она может превратить ваши цветы в настоящий сад
hot
 Эксперты раскрыли главные ошибки при покупке нового автомобиля
hot
 Сочные чебуреки за считанные минуты: секретный рецепт, который изменит ваш ужин
Видеоподборки
Видеоролики // 12:21
В Интернете появилось видео дрифта на BMW M4 CS по Нюрбургрингу и окрестностям
Видеоролики // 12:21
В Aston Martin продемонстрировали процедуру сборки DB11 (видео)
Видеоролики // 12:21
Умелец из нескольких автомобилей собрал "монстра" вездеход УАЗ "Малыш"
Видеоролики // 12:21
Кроссовер Tesla Model X смог по снегу отбуксировать 43-тонный грузовик (видео)
Видеоролики // 12:21
Составлен список наиболее популярных виде с рекламой автомашин
Россия
Европа
США
Азия