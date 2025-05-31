Когда выпускники узнают баллы ЕГЭ-2025: названы сроки объявления результатов

В Министерстве просвещения России рассказали, когда школьники смогут узнать свои баллы по результатам Единого государственного экзамена в 2025 году. Как сообщили в ведомстве, уже с 2 июня первые итоги начнут поступать участникам экзаменов — выпускники получат свои результаты без задержек.

Ученики, завершившие обучение в 11 классах, в этом году уже сдали экзамены по истории, литературе, химии, а также базовую и профильную математику и русский язык. Все испытания, по данным Минпросвещения, проходят спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано. Чаще всего отмечаются попытки использовать мобильные телефоны во время экзамена, однако подобных случаев становится меньше.

В ведомстве подчеркнули, что обработка работ идет по графику, и выпускники смогут вовремя узнать свои баллы. По предварительным данным, никаких задержек при публикации результатов не ожидается, и первая информация появится на следующей неделе.

Родителям и самим школьникам советуют следить за обновлениями на официальных порталах, чтобы оперативно узнать о своих успехах. Напомним, что баллы ЕГЭ являются основой для поступления в российские вузы, поэтому публикация результатов — важный этап на пути к продолжению образования.