В начале лета семь российских регионов ждут ночные заморозки и понижение температуры

В начале июня в ряде регионов России ожидается резкое похолодание с ночными заморозками до минус шести градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Неблагоприятные погодные явления затронут семь территорий на Дальнем Востоке и в Сибири.

По прогнозу, ночные температуры опустятся до минусовых отметок в Хакасии, на юге и в центральных районах Красноярского края. В Иркутской области и Республике Тыва морозы могут достигать шести градусов ниже нуля. В некоторых районах Иркутской области возможно выпадение снега, что является нетипичным для начала лета.

На Дальнем Востоке под удар попадут Бурятия и Забайкальский край, особенно западные части Забайкалья, где также ожидаются заморозки. В Республике Саха столбики термометров в ночные часы опустятся до минус двух градусов, а в Забайкальском крае мороз достигнет четырёх градусов ниже нуля.

Ранее синоптики неожиданно изменили прогноз на лето 2025 года, что вызвало тревогу у жителей некоторых регионов. Вильфанд предупреждал о возможных перепадах температуры в мае и июне, которые могут негативно повлиять на посевы и урожай. Подобные погодные сюрпризы требуют тщательной подготовки аграриев и жителей территорий, испытывающих похолодание.

Таким образом, первые дни лета принесут значительное снижение температуры на отдельных территориях, что станет вызовом для сельского хозяйства и потребует внимания к защите растений от холодов.