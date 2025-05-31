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Когда станут известны результаты ЕГЭ-2025: названы сроки публикации баллов

31-05-2025, 12:00

Когда станут известны результаты ЕГЭ-2025: названы сроки публикации баллов

В Министерстве просвещения России сообщили, что уже на следующей неделе, начиная со 2 июня, выпускники российских школ смогут получать первые результаты единого государственного экзамена. В ведомстве подчеркнули, что объявление итогов будет проводиться в установленные сроки, без задержек.

Экзамены по истории, литературе, химии, а также базовой и профильной математике, русскому языку уже состоялись, и выпускники, завершившие обучение в 11 классе, ждут свои баллы. Процесс сдачи ЕГЭ в этом году проходит спокойно, серьезных нарушений не зафиксировано. Основные замечания связаны с использованием школьниками мобильных телефонов во время экзамена.

Также отмечается, что в этом году для выпускников колледжей были внесены изменения: теперь им будет проще поступить в высшие учебные заведения, поскольку были утверждены соответствующие поправки в законодательство.

Кроме того, ранее стало известно, что в российских школах введут единое расписание уроков, а из программы 6−7 классов исключат один из предметов. Подобные нововведения направлены на повышение эффективности образовательного процесса.

Таким образом, выпускники и их родители уже скоро узнают результаты экзаменов, что позволит своевременно спланировать дальнейшее обучение и подать документы в вузы страны.


Автор: Дмитрий Волков
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