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Секунда — и дорожки чистые: новое приспособление для борьбы с сорняками

31-05-2025, 12:18

Секунда — и дорожки чистые: новое приспособление для борьбы с сорняками

Садовые дорожки часто зарастают сорной травой и мхом, что портит внешний вид участка и усложняет уход за покрытием. Многие дачники тратят много времени на прополку или используют различные химические средства, но существует более простой и быстрый способ справиться с этой проблемой.

Современные триммеры и кусторезы можно оснастить специальными насадками для чистки дорожек. Одна из самых эффективных — кордщетка из нейлона. Она представляет собой диск с пластиковыми «лучами», которые аккуратно, но эффективно очищают поверхность плитки от травы, мха и лишайника. Такая щетка подходит для брусчатки, тротуаров, бордюров и бетонных дорожек. Кроме того, зимой её можно использовать для удаления снега.

Пользователи отмечают, что с помощью кордщетки можно быстро избавиться от травы между плитками — на обработку всей дорожки уходит всего несколько минут. При этом пластиковая щетка бережно относится к пористой плитке и не оставляет царапин, в отличие от металлических аналогов. Металлические щетки тоже существуют, они справляются даже с самой жесткой травой, но могут повредить деликатные покрытия.

Таким образом, чтобы быстро и без лишних усилий очистить садовые дорожки от сорняков, не нужно использовать гербициды или домашние смеси с уксусом. Достаточно воспользоваться триммером с подходящей насадкой — и дорожки вновь станут чистыми, а уход за участком заметно упростится.

В последнее время такие приспособления становятся всё более популярными среди дачников, которые ценят время и стремятся к аккуратному и ухоженному виду своего участка.


Автор: Дмитрий Волков
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