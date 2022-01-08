Ситуация в Казахстане на сегодня 8 января 2022

Казахстан сейчас, 8 января 2022: обстановка в городах, что происходит?Самая сложная ситуация в настоящий момент по-прежнему в городе Алма-Ате. Там периодически на улицах идут бои, слышны взрывы, люди сообщают о погромах и мародёрстве. Разграблены магазины, банки и банкоматы. Мирному населению рекомендуется не покидать дома.
В сети появилась информация, что во время пожаров сгорел весь Золотой фонд казахского кино. Однако позднее в пресс-службе «Казахфильма» информацию о полной утрате коллекции опровергли – все здания киностудии и архивы в целости и сохранности, пишет Amic.
6 января в город вернулись силовики, которым в результате боёв удалось взять под контроль все здания органов государственной власти. «На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала «Мир», есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице», – сообщает местный телеканал «Хабар».
Телеграм-канал «Раньше всех» сообщает, что войска ОДКБ приступили к боевой службе в Таразе. Ранее в этом городе на юге Казахстана прошли сначала погромы, а затем «зачистка» силовиков.
Тем временем в Алма-Ате появляются проблемы с продовольствием, в городе невозможно снять деньги с карт, начались проблемы с водопроводом (вечером 6 января на водозаборной станции был взрыв).
В других городах республики ситуация поспокойнее. Так, ещё 6 января в городах Актау и Жанаозене продолжались митинги, но в столкновения они не переросли. Полиция сообщает, что по периметру Нур-Султана выставлено шесть блокпостов, ситуация в городе под полным контролем.
Последние новости Казахстана на сегодня, 8 января 2022: что делают власти?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба 7 января. Он заявил, что во всех регионах страны восстановлен «конституционный порядок», однако нужно, по его словам, продолжать контртеррористические операции «до полного уничтожения боевиков».
Власти республики также объявили, что участникам протестов грозит суровое наказание – от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства. В МВД республики также отчитались, что «все акиматы в Казахстане освобождены от террористов». При этом по всей стране введён «критический уровень террористической опасности».
При этом казахстанские власти заявили, что на стороне протестующих действовали профессиональные снайперы со специальным оружием. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.
«Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция. Террористы предпринимали попытки выйти в прямой эфир при захвате телеканалов», – сообщил Абаев.
Кроме того, власти Казахстана проверили на сговор газовые компании.
«В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке», – сообщил государственный телеканал «Хабар 24». Представитель Агентства по защите и развитию конкуренции упомянул в телеэфире: «Это такие компании, как акционерное общество «КазМунайГаз», акционерное общество «Казгермунай», компания «СНПС-Актобемунайгаз», компания «КазахОйл». Данное повышение [цен на газ] было в течение 2021 года. Если первоначально эта цена была в районе 67 тыс. тенге за тонну, то к концу года больше 100 тыс. за тонну».
Среди упомянутых две компании принадлежат государству – «КазМунайГаз» и её дочерняя «КазахОйл Актобе». Позже были названы ещё две компании – Petrosun и «КазГПЗ», вторая из них также принадлежит государственному «КазМунайГаз».
Ситуация в Казахстане на текущий момент: что нового известно на 8 января?
Президент Казахстана запретил православным посещать церкви на Рождество. «К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введённым чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям», – заявил Касым-Жомарт Токаев. Также в Казахстане отменены и другие религиозные мероприятия и коллективные молитвы. Ограничение будет действовать во время введённого ранее чрезвычайного положения до 19 января.
Казахстан сегодня, 08.01.2022: как связаться с родными?
Мобильная связь в республике до сих пор не устойчива. Отсутствует и интернет. МИД РФ открыл горячую линию для россиян на фоне событий в Казахстане: +7 (495) 695 45 45.
Обстановка в Казахстане сейчас: сколько российских военных введено в страну?Общая численность российских военных в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане будет меньше пяти тысяч человек, сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к Минобороны РФ.
«Это будут, в частности, подразделения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново), которые входят в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ», – сообщило издание.
РИА Новости со ссылкой на генсека организации пишет, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, но при необходимости могут быть усилены.
Срок присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, сообщает издание. Но в ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане ненадолго – несколько дней либо недель. При этом все войска ОДКБ после завершения операции выведут из Казахстана.
Кроме российских миротворцев в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолётах Ил-76.
По данным телеканала «Мир 24», в Казахстан прибыла рота витебских десантников, в её состав входят только военнослужащие-контрактники.
Казахстан сегодня, что происходит: МВД Казахстана сообщило о задержании 4 тысяч террористовДо 4 тыс. террористов задержаны в Казахстане, им грозит пожизненное заключение. Больше всего задержаний прошло в в Алматы, сообщает казахстанский интернет-журнал Vласть со ссылкой на МВД страны.
Также ведомство заявило, что все здания госорганов были взяты под контроль. Общественный порядок обеспечивает патрульная полиция.
Как ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в атаке на страну участвовали порядка 20 тыс. террористов, а на Алматы было совершено по меньше мере шесть волн террористических атак. По словам главы государства, бандиты и террористы были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра.
Свежие новости Казахстана сегодня, 8 января: политолог оценил влияние Путина на действия силовиков КазахстанаДля чего в Казахстан ввели миротворческие силы Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ)? Впервые за 30 лет. Политолог Сергей Марков озвучил логику Кремля.
По его мнению, 5 тысяч военных ОДКБ возьмут под охрану военные и государственные объекты, а столько же силовиков Казахстана начнут наводить порядок на центральных площадях городов Казахстана, полагает политолог.
Военные стран-участников содружества придают, как считает Марков, силовикам Казахстана уверенность и решительность. Мол, опыт военных из России и Белоруссии и их поддержка играют в этом большую роль.
Также силовики чувствуют поддержку своего президента Токаева и президента России Владимира Путина — одного из самых известных, популярных и сильных политиков современного мира. Это дает силовому блоку решительность в действиях против мятежников и уверенность, что они на правильной стороне истории, где и сам Путин. Марков назвал это честью.
Кремль рассчитывает, что российские войска покинут Казахстан спустя неделю. А население Казахстана будет воспринимать войска ОДКБ как своих спасителей от того хаоса, грабежей и разбоев, которые учинили мятежники. Это повысит авторитет ОДКБ и России в Казахстане, уверен Марков, отмечая, что такова логика Кремля.
В свою очередь ОДКБ обязана защитить своего члена от вооруженной агрессии. Иначе в игру вступят США, которым выгодно использовать территорию Казахстана для борьбы против России и Китая, передает Lentachel.ru.
Марков отмечает, что уроки 2014 и 2020 года показали: вводить войска необходимо как можно быстрее в случае мятежа. Иначе все будет очень очень плохо. При этом мятежники, по словам политолога, уже показали себя как очень варварская и преступная сила — таких надо бить.
В целом защита Казахстана — это высокая гуманитарная миссия. Сам Казахстан — дружественная страна, которую России бросить нельзя, уверен Марков.
Свежие новости Казахстана сейчас, 8 января: протестующие рассказали, что им раздавали деньги и энергетики
За столкновения с полицией протестующим в казахстанском городе Чимкент выдавали денежные средства и энергетические напитки. Об этом рассказал замглавы местной администрации Шынгыс Мукан 7 января, сообщает Lenta.ru.
По словам чиновника, задержанные из числа самих протестующих сами рассказали, что получали вознаграждения и пайки, от которых у них «терялся контроль».
Подробности о том, сколько денег получали протестующие и кто им их выдавал, чиновник не рассказал.
Актуальные новости из Казахстана сегодня, 08.01.2022: Минобороны сообщило о продолжении переброски миротворцев РФ в Казахстан
Переброска основных сил российского контингента миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на аэродромы «Алматы» и «Житыген» Республики Казахстан продолжается, сообщило 8 декабря Министерство обороны России.
«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан», — заявили в военном ведомстве.
Самолеты военно-транспортной авиации прибудут в Казахстан с целью стабилизации и нормализации обстановки с аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областей, сообщают «Известия».
В частности, технику и вооружение ВДВ грузят на аэродроме «Чкаловский» в Московской области, «Иваново-Северный» (Ивановской области) и «Ульяновск-Восточный» (Ульяновская область).
Как отметили в Минобороны, подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Казахстана, уже приступили к выполнению поставленных задач.
Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, подчеркнула пресс-служба министерства.
Казахстан сегодня, 8 января, новости последних часов: Си Цзиньпин заявил, что внешние силы подстрекают к «цветной революции» в Казахстане
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил послание президенту Республики Казахстан Касыму-Жомарту Токаеву, в котором выразил свою солидарность с народом Казахстана. Си Цзиньпин сообщил, что Китай решительно выступает против внешних сил, провоцирующих беспорядки в центральноазиатской республике. Он добавил, что внешние агрессоры «умышленно подстрекают к «цветной революции» в Казахстане».
«Китай решительно выступает против внешних сил, которые умышленно создают беспорядки и подстрекают к «цветной революции» в Казахстане», — цитирует РИА Новости сообщение Центрального телевидения Китая.
Китайский лидер отметил, что президент Казахстана проявил себя как ответственный и мужественный лидер народа, доверившего власть Токаеву.
«В последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, которые привели к значительным людским потерям и материальному ущербу. В критический момент вы приняли решительные меры, быстро успокоили ситуацию, что олицетворяет вашу ответственность как политика и положение высокой ответственности перед страной и народом», – обратился Си Цзиньпин к Токаеву.
Также Генсек компартии Китая обозначил готовность китайской стороны «оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями».
«Будучи братским соседом и постоянным стратегическим партнером, Китай готов сделать все возможное, чтобы оказать Казахстану необходимую поддержку и помочь справиться с трудностями», — заявил он.
Лидер КНР заявил, что против любых попыток и подрыва дружбы Китая и Казахстана, добавив, что поднебесная не смотря ни на что остается «надежным другом и верным партнером» Казахстана.
Казахстан 08.01.2022, последние новости: из-за беспорядков в Казахстане в аэропортах Москвы сутками сидят пассажиры
Из-за протестных акций в Казахстане по всей республике практически не работают аэропорты. По сообщениям СМИ, воздушные гавани постоянно подвергаются попыткам захвата, либо перестают обслуживать суда в целях безопасности.
Относительно стабильно на 7 января работает только аэропорт Нур-Султана. До 9 января не будет работать аэропорт Алматы. Но нет гарантии, что после обозначенного часа он возобновить работу, так как задействован под прием военных самолетов. По другим аэровокзалам более точной информации нет из-за недоступности казахстанских сайтов.
Из-за перебоев в авиасообщении из Москвы в Казахстан не могут вылететь десятки или даже сотни пассажиров. Однако сухопутные границы открыты, поэтому многие оставили надежду улететь на самолете и ищут международные автобусные рейсы из приграничных российских городов, информирует КП.
Как обстоят дела с рейсами в Казахстан из московских аэропортов
Из Шереметьево отменены рейсы в Нур-Султан, Алматы, Актау и Актобе. Все четыре — «Аэрофлот».
Казахстан сейчас, 8 января 2022 года: президент Токаев поручил бесплатно предоставить каждому жителю по 200 sms и 300 минут.
Всем жителям Казахстана бесплатно начислят по 200 sms-сообщений и 300 минут разговора по телефону. Об этом со ссылкой на президента Касым-Жомарт Токаева. Ранее, 5 января, на всей территории Казахстана отключали интернет. В стране прекратили работать ресурсы СМИ и сайты госорганов.
7 января в обращении к нации Токаев сказал, что принял решение восстановить доступ к интернету в отдельных регионах страны в определенные временные промежутки. Он подчеркнул, что это не означает свободу в отношении размещения материалов, в которых содержатся клевета, оскорбления и подстрекательство.
После этого издание Orda.kz сообщило, что сайты некоторых СМИ возобновили работу. Также в стране начали функционировать мобильные приложения Kaspi и Halyk Bank. При этом по состоянию на вечер 7 января сайты большинства государственных ведомств и СМИ Казахстана по-прежнему были недоступны с территории России.
Протесты в Казахстане начались 2 января, после того как в стране вступило в силу решение о повышении цен на автомобильный газ в два раза. К 4 января протесты охватили всю территорию страны и переросли в погромы и беспорядки.