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Категории / Россия

Зарплата бюджетников: будет ли повышение в 2022 году

24-12-2021, 10:15

Зарплата бюджетников: будет ли повышение в 2022 году

На повышение зарплат бюджетникам направят более 12,2 млрд рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства страны. Они будут направлены на увеличение заработной платы учителям и преподавателям вузов, медикам, работникам науки и культуры. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как следует из документа, более 2,9 млрд рублей из выделенных средств будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 5,2 млрд рублей — научных работников. Более 2,6 млрд рублей получат медицинские учреждения и более 1,3 млрд рублей — учреждения культуры.

«Выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение майского указа президента Владимира Путина, согласно которому зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200%», — говорится на сайте правительства.

В правительстве Башкирии считают, что выделенное финансирование позволит обеспечить исполнение этого указа с учётом скорректированных прогнозных показателей размера и темпа роста средней заработной платы в регионах.
По словам вице-премьера — министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в этом году по распоряжению Правительства на повышение заработной платы медработников уже было выделено дополнительное финансирование.

«На сегодняшний день, согласно полученным данным, целевые показатели «дорожной карты» в части оплаты труда выполнены: по врачам на 200%; по среднему медицинскому персоналу на 100%; по младшему медицинскому персоналу на 100%. Таким образом, поручение Президента Российской Федерации Министерством здравоохранения РБ на 2021 год исполнено на 100%», - сообщил Максим Забелин.


Глава регионального Минобразования Айбулат Хажин считает, что повышение зарплат и достойные условия для работы учителей и преподавателей является важной предпосылкой для повышения качества образования.

«Стабильная и высокая заработная плата педагогических работников образовательных организаций является гарантом стабильности всей системы, -  отметил министр, комментируя повышение зарплат в сфере образования. - В Республике Башкортостан продолжается государственная поддержка молодых педагогов, работающих в сельской местности. Так, например, ежегодно 100 молодых сельских учителей получают гранты в размере 690 тысяч рублей каждый. В этом году 48 учителей получили единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей в рамках федеральной программы «Земский учитель». Учреждены премии Главы Республики Башкортостан победителям и призёрам международных, всероссийских и межрегиональных олимпиад (конкурсов) в сфере образования, а также подготовившим их педагогическим работникам. Ежегодно в республике проводятся конкурсы профессионального мастерства: межрегиональный конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы», республиканский конкурс «Учитель года Башкортостана» и в его рамках конкурсы «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года», лауреатам и победителям которых присуждаются премии Главы Республики Башкортостан».


Благодаря системной работе в этом направлении положительная динамика в части роста зарплат фиксируется и в сфере культуры. 

«Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, в том числе и культуры – это главный индикатор социальной ориентированности нашей экономики, - говорит министр культуры Амина Шафикова. - В Башкортостане средняя заработная плата работников культуры в 2020 году составила 33 тысячи 303 рубля, в текущем году - 36 тысяч рублей. За год она выросла на 9%.  2021 год, как и 2020-й, был тяжелейшим из-за пандемии коронавируса, в связи с выпадающими доходами учреждений культуры из-за отмены мероприятий, так как часть их заработной платы формируется за счет внебюджетных доходов. Но благодаря поддержке бюджетов всех уровней вопрос решается положительно, и сегодня мы наблюдаем стабильный рост доходов. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в таких условиях станет хорошим подспорьем для учреждений культуры, в том числе и в плане привлечения новых молодых кадров в нашу отрасль».


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