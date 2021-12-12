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Владимир Путин подписал федеральный закон о пенсиях в России на 2022 год

12-12-2021, 15:00

Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2022 год. Индексация страховых пенсий с 1 января в нем заложена на уровне 5,9%, что явно ниже ожидаемой инфляции за 2021 год. Но останутся ли эти цифры окончательными? Попробуем разобраться.

Владимир Путин подписал федеральный закон о пенсиях в России на 2022 год

По официальным оценкам, рост потребительских цен в стране (инфляция) за 2021 год составит никак не ниже 8 процентов; наиболее вероятные цифры – 8,4-8,5%. Поэтому, когда в Государственной Думе рассматривались законопроекты об увеличении в 2022 году размера прожиточного минимума (ПМ) и минимальной зарплаты (МРОТ), Владимир Путин внес предложения об их индексации на 8,6%, то есть выше предполагаемой в этом году инфляции.
По аналогии, следовало бы ожидать, что и пенсии будут увеличены примерно так же, однако этого не произошло: в уже принятом Госдумой бюджете Пенсионного фонда на 2022 года величина индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров (работающим их не повышают с 2016 года) осталась на уровне 5,9%, о котором было объявлено еще летом текущего года. Откуда взялась эта величина, почему так получилось и что будет дальше?


Сначала укажем на два нюанса, связанных с индексацией пенсий.
Первый.  В обновленную в 2020 году Конституцию внесли положение об обязательном ежегодном повышении пенсий в стране (статья 75). Но размеры этого повышения (выше, ниже инфляции) и другие параметры в Основном законе не прописаны: они, как указано в статье 75, должны устанавливаться федеральным законом. Однако положения федерального закона «О страховых пенсиях», говорящие о ежегодной индексации пенсий (с 1 февраля) именно на индекс инфляции предыдущего года, заморожены с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года.
Второй. Федеральный закон, определяющий размеры увеличения страховых пенсий неработающих пенсионеров, но без ориентировки на инфляцию, есть. Он был принят еще в 2018 году (№ 350-ФЗ от 03.10.2018), и в нем расписано, как должны увеличиваться пенсии с 1 января ежегодно, с 2019 по 2024 год. И с 1 января 2022 года в нем запланирована  индексация как раз на 5,9%. Если кому интересно, то в 2023 году страховые пенсии должны вырасти еще на 5,6%, в 2024 – на 5,5%. То есть никакой привязки к конкретной инфляции в законе нет и, как видим, запланированный еще три года назад размер индексации сейчас был просто перенесен в бюджет ПФР на 2022 год.


Так что же, индексация в 5,9%, фактически снижающая уровень жизни российских пенсионеров, такой и останется? Вряд ли. Ведь президент постоянно подчеркивает, что повышение пенсий должно обгонять рост цен. «Пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции, новые предложения готовятся в правительстве», — сказал он 18 ноября на совещании по социальным вопросам. Значит, можно ожидать, что параметры индексации-2022 будут все-таки пересмотрены. Давайте посмотрим, какие могут быть варианты этого пересмотра.

Первый. До конца года внести изменения в законы № 350-ФЗ и о бюджете ПФР, увеличив размер индексации с 1 января 2022 года до уровня, превышающего инфляцию за 2021 год.

Второй. Оставить с 1 января индексацию на уровне 5,9%, но с 1 апреля произвести дополнительную индексацию до нужных величин.
Третий. Произвести в январе 2022 года единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тысяч рублей, чтобы нивелировать потери от инфляции, как это было совсем недавно в сентябре текущего года.

Какой из этих вариантов будет реализован, посмотрим. Нам представляется, что для правительства наиболее оптимален третий, так как единовременная выплата не влияет на размер назначенных пенсий, следовательно, не увеличивает базу для последующих индексаций.

Правда, в этом случае, скорее всего, придется, как и в сентябре, выплатить по 10 тысяч всем пенсионерам: и неработающим, и работающим, и получающим социальные пенсии и пенсии по гособеспечению, и военным пенсионерам, иначе будет несправедливо. Но, думается, государство должно своим пожилым гражданам намного больше.



Источник: https://kaspyinfo.ru/news/gorod/73268 © kaspyinfo.ru


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