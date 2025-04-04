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Налог на роскошь: какие 555 моделей автомобилей попали в список Минпромторга

4-04-2025, 08:30

Налог на роскошь: какие 555 моделей автомобилей попали в список Минпромторга

Министерство промышленности и торговли России обновило список автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогом. В новый перечень вошли 555 моделей машин стоимостью свыше 10 миллионов рублей.

Раньше повышенный налог распространялся на автомобили от 3 миллионов рублей, но после изменений в законодательстве в 2022 году порог увеличили до 10 миллионов. Для таких дорогостоящих машин применяется повышающий коэффициент, который увеличивает налоговую базу в три раза.

Налоговый кодекс устанавливает, что трехкратный коэффициент действует для автомобилей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, которые выпущены в течение последних 10 лет. Этот же коэффициент применяется к машинам дороже 15 миллионов рублей, возраст которых не превышает 20 лет.

Владельцам автомобилей, попавших в обновленный список, придется платить транспортный налог, рассчитанный с учетом этого повышающего коэффициента. Данная мера направлена на дополнительное налогообложение предметов роскоши.


Автор: Дмитрий Волков
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