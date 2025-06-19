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Зачем в каждом авто должно быть белое полотенце: новый сигнал, который обязан знать каждый водитель
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Категории / Законодательство

Зачем в каждом авто должно быть белое полотенце: новый сигнал, который обязан знать каждый водитель

19-06-2025, 20:30

Зачем в каждом авто должно быть белое полотенце: новый сигнал, который обязан знать каждый водитель

В Соединённых Штатах Америки, особенно на дорогах Северной Каролины, набирает популярность необычный способ коммуникации между водителями: заметить белое полотенце, висящее на боковом зеркале автомобиля. Этот негласный сигнал служит чётким посланием для других участников движения: «У меня возникла проблема с машиной, но помощь уже вызвана и находится в пути». Такая традиция, изначально появившаяся из чистой необходимости, со временем превратилась в своеобразный неофициальный элемент дорожного этикета, способствующий экономии времени и нервов всех, кто находится на дороге.

Выбор именно белого полотенца для этой цели объясняется несколькими практическими причинами. Это предмет, который с высокой долей вероятности найдётся почти в каждой машине. В отличие от салфеток, разноцветных тряпок или футболок, которые могут сливаться с окружающей средой или быть неправильно истолкованы, белое полотенце хорошо видно при любом освещении. Его цвет не ассоциируется с экстренными службами и однозначно даёт понять, что машину не следует трогать, поскольку ситуация уже под контролем её владельца. Это простой, но эффективный способ сообщить о проблеме без использования специальных знаков или флагов.

История появления этого сигнала уходит корнями в те времена, когда мобильные телефоны ещё не были повсеместно распространены. Сломанные автомобили могли часами стоять на обочине без возможности вызвать помощь. Водители пытались привлечь внимание разными способами: махали руками, ставили канистры на крышу или вывешивали красные тряпки на антенны. Однако эти методы часто оказывались малоэффективными или приводили к недопониманию, поскольку красный цвет мог восприниматься как сигнал бедствия для экстренных служб. Белый платок стал более удачным вариантом, а со временем платки уступили место полотенцам, которые удобнее крепить и которые лучше выдерживают погодные условия, такие как ветер и дождь.

Даже сегодня, несмотря на широкое распространение смартфонов и возможность быстро вызвать помощь через мобильные приложения, традиция с белым полотенцем не исчезла. Оно продолжает служить дополнительным предупреждением для других водителей, показывая, что автомобиль не брошен, а его владелец скоро вернётся или уже ожидает прибытия эвакуатора или технической помощи. Это помогает снизить количество ложных вызовов для служб спасения и полиции, а также экономит время тех, кто, возможно, хотел бы остановиться и предложить помощь, не зная, что ситуация уже под контролем.

Важно отметить, что использование белого полотенца не является официальным предписанием в правилах дорожного движения США. Этот сигнал возник стихийно и очень быстро прижился среди водителей благодаря своей простоте и эффективности. В Северной Каролине, например, местные жители активно обучают новичков этому «коду»: «Увидел полотенце – объезжай и не трогай». Социальные сети и интернет-форумы активно способствуют распространению этой практики, превращая её в своего рода неформальный, но широко признанный стандарт.

По статистике, в регионах, где активно используется этот сигнал, наблюдается снижение числа аварий, связанных с неправильно припаркованными или остановившимися автомобилями. Конечно, на это влияют и другие факторы, такие как улучшение инфраструктуры, но водители подтверждают, что белое полотенце также играет свою роль в обеспечении безопасности. Риск кражи автомобиля или самого полотенца при этом минимален; большинство водителей предпочитают сочетать традиционные меры безопасности, такие как замки и сигнализации, с использованием полотенца как дополнительного предупреждения. Местные жители шутят, что «даже воры знают, что трогать такую машину – плохая примета».

Традиция с белым полотенцем постепенно распространяется и на соседние штаты, включая Джорджию, Теннесси и Вирджинию. Возможно, в недалёком будущем этот простой предмет станет таким же привычным дорожным знаком, как и аварийный треугольник. Пока же это является ярким напоминанием о том, что самые простые решения часто оказываются наиболее эффективными, а доверие и взаимопомощь между водителями остаются важным элементом безопасности на дорогах.


Автор: Дмитрий Волков
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