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Категории / Законодательство

Всё изменится с июня: Татьяна Голикова объявила о важных переменах для пенсионеров

20-06-2025, 03:30

Всё изменится с июня: Татьяна Голикова объявила о важных переменах для пенсионеров

В жизни российских пенсионеров наступают заметные изменения, связанные с новым нормативным актом, о котором недавно объявила Татьяна Голикова. Эти преобразования в пенсионной системе России в 2025 году стали ответом на меняющиеся экономические условия, увеличение числа пожилых граждан и рост цен. Главной целью правительства было усиление государственной поддержки старшего поколения и совершенствование методов расчёта выплат, особенно для тех, кто зависит исключительно от пенсии.

Чтобы смягчить последствия инфляции и помочь пенсионерам сохранить свою покупательную способность, власти применили двойную индексацию. Выплаты были сначала увеличены на 7,5%, а затем ещё на 9,5%. Это важная мера, направленная на поддержание адекватного уровня жизни в условиях постоянного роста стоимости товаров и услуг.

Изменения коснулись и граждан, у которых не хватает трудового стажа для полноценной страховой пенсии. Для этой категории выплаты увеличили в среднем на пятнадцать процентов, доведя их примерно до пятнадцати тысяч рублей в месяц. Также были предусмотрены дополнительные повышения для ветеранов, переживших блокаду, и граждан с особыми заслугами, что стало выражением уважения к их вкладу.

Одним из ключевых нововведений стало установление гарантированного минимального размера пенсионного обеспечения на уровне 15 250 рублей. Если сумма начислений окажется ниже этого порога, государство обязуется компенсировать разницу, обеспечивая единый стандарт поддержки для всех пенсионеров, независимо от региона их проживания.

Пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в 2024 или 2025 годах, получили право на перерасчёт выплат с учётом всех индексаций, которые могли быть не учтены изначально. Для удобства граждан активно внедряются цифровые технологии: подать заявление, оформить справку или отследить перерасчёт теперь можно через онлайн-сервисы. Важно помнить о необходимости своевременного обращения за перерасчётом, иначе размер выплат может быть снижен.

Особое внимание в рамках реформы уделяется пожилым людям, достигшим восьмидесятилетнего возраста, а также инвалидам первой группы. Для них предусмотрены дополнительные выплаты, поскольку пенсия часто является единственным способом получить доступ к необходимому лечению и уходу. В ближайших планах правительства также значится отмена ограничения на индексацию для работающих пенсионеров, что позволит им получать регулярные повышения наравне с остальными. Всё это направлено на создание более справедливой, прозрачной и доступной системы социальной защиты.


Автор: Дмитрий Волков
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Категории / Законодательство
Индексация пенсий в России в 2025 году: сроки и размеры повышения выплат
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