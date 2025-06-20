В вашей квитанции ЖКХ теперь есть новая строка: за неё заставят платить всех без исключения

В российских коммунальных квитанциях появилась новая, часто неочевидная строка расходов, которая теперь является обязательной для всех владельцев квартир. Речь идёт об услуге по уборке мест общего пользования, которая, несмотря на свою важность для комфорта жильцов, нередко остаётся без должного внимания, а её стандарты и периодичность остаются неизвестными для многих.

На самом деле существуют чёткие нормативы, регулирующие порядок наведения чистоты в каждом подъезде. Эти документы предписывают проводить ежедневную влажную уборку на первых этажах, в зонах возле мусоропроводов и лифтов. Лестничные площадки и пролёты выше второго этажа должны убираться как минимум раз в неделю. Полная влажная уборка всех лестничных клеток является ежемесячной обязанностью, а ежегодная генеральная уборка включает в себя мытьё окон, стен, дверей, светильников, подоконников и батарей.

Все эти требования, касающиеся чистоты в многоквартирных домах, чётко прописаны в договорах, которые заключаются между жильцами и управляющими компаниями. Однако далеко не все собственники внимательно изучают эти документы. Некоторые недобросовестные управляющие организации, стремясь сократить свои расходы, пренебрегают графиком уборки подъездов, тем самым нарушая взятые на себя обязательства.

В случае, если уборка в вашем подъезде проводится нерегулярно или её качество оставляет желать лучшего, жильцы имеют полное право контролировать выполнение условий договора. При выявлении несоответствия между фактически предоставляемыми услугами и заявленным объёмом, можно потребовать пересмотра условий и даже добиться уменьшения размера оплаты.

Перед тем как предъявлять претензии, рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием вашего договора и сопоставить его положения с реальным состоянием дел. Ведь поддержание чистоты в подъезде — это не только обязанность управляющей компании, но и общая задача всех собственников, напрямую влияющая на качество жизни в доме.