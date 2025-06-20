Индексация пенсий в России в 2025 году: сроки и размеры повышения выплат

В России до конца 2025 года запланированы несколько этапов повышения пенсий. Как сообщила агентству "Прайм" депутат Государственной думы Светлана Бессараб, страховые и социальные пенсии уже были проиндексированы ранее в этом году. Следующее увеличение коснется работающих пенсионеров — с 1 августа им пересчитают страховые выплаты с учетом пенсионных баллов, которые они заработали в 2024 году. По закону максимально возможно начислить три балла за год, и этот расчет происходит автоматически, без необходимости подавать отдельное заявление.

С 1 октября 2025 года в России будет проведена индексация военных пенсий. По словам Светланы Бессараб, планируется увеличить выплаты на 4,5 процента. Она отметила, что это предварительный показатель, так как исходят из прогнозируемого уровня инфляции. При этом депутат напомнила, что в начале 2025 года по поручению президента была проведена доиндексация пенсий военным на уровень фактической инфляции за предыдущий год. Аналогичные решения могут принять и по итогам следующего года, если фактические экономические показатели будут отличаться от прогнозируемых.

Также парламентарий рассказала о новых правилах индексации пенсий, которые начнут действовать с 2026 года. В соответствии с этими изменениями, страховые пенсии будут повышаться дважды в год – сначала с 1 февраля, исходя из годовой инфляции, а затем с 1 апреля, учитывая рост инвестиционного портфеля Социального фонда России. Кроме того, традиционно с 1 апреля будут увеличивать социальные пенсии, а с 1 октября – военные пенсии.

Такая последовательная индексация, как отмечают специалисты, позволит обеспечить защиту доходов пожилых граждан в условиях изменяющейся экономической ситуации и сохранить покупательную способность их выплат.